НБУ ліквідує "КСГ Банк" через відмивання грошей

Національний банк України 30 серпня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й ліквідацію «КСГ Банку» за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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При цьому банк ліквідується без процедури введення в нього тимчасової адміністрації.

Згідно з повідомленням, Національний банк під час останньої перевірки встановив, що «КСГ Банк» втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці й кредитні спілки. Учасники схем проводили ряд транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку - фізичних осіб і подальше зняття коштів. За наявної в банку інформації про фінансовий стан, ці клієнти не могли здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, було виявлено ряд осіб, паспорти яких вважаються загубленими або за серією та номером паспорта значиться інша особа.

Регулятор відзначив, що інформацію про фінансові операції клієнтів «КСГ Банк» буде надано правоохоронним органам найближчим часом.

НБУ наголошує, що ліквідація «КСГ Банк» не вплине на стабільність фінансового ринку України, враховуючи обмежену кількість клієнтів й незначні обсяги активів. Загальна кількість вкладників банку - фізичних осіб становить приблизно 1200 чоловік, близько 95% з яких отримають свої вклади в повному обсягу.

Довідка УНІАН. «КСГ Банк» (раніше «Європейський банк раціонального фінансування») працює на ринку України з 1993 року. Основними акціонерами банку є Сергій і Ксенія Касьянови (33,46%) і Олександр Шепелєв (16,39%).