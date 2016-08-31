Гройсман обіцяє у вересні показати депутатам "чесний" проект держбюджету на 2017 рік

Кабінет міністрів України має намір, як і планувалося, у вересні внести в парламент «чесний» проект державного бюджету на 2017 рік, в якому будуть закладені пріоритети розвитку держави.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

«Думаю, що наш обов'язок внести бюджет (у вересні - УНІАН), почати дискусії та вийти на консолідовані позиції, - сказав глава уряду. - Але треба внести його чесно. Дуже багато було років незалежності, коли фальшивий і брехливий бюджет, який називали по-різному, не забезпечував розвитку і, тим більше, стабілізації. Надуті доходи, яких не було. Надуті витрати, які вели до кризи і вели народ до злиднів. Ми ж змінюємо підходи і закладаємо в бюджет пріоритети розвитку України. Це буде реалістичний бюджет».

Раніше глава уряду відзначав, що проект державного бюджету на 2017 рік має бути максимально реалістичним і будуватися на прогнозах реальних доходів та реального дефіциту, який не зруйнує досягнуту макроекономічну стабільність в Україні.

Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,2% у 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% у 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, у 2019-му - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 грн за долар у 2017 році.