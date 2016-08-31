Гривня перетнула психологічну позначку – знизилася до 26,10 за долар
12:16, 31 серпня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8930/29,0050 грн/євро.
Гривня до середини торгів втратила 32 копійки / Фото УНІАН
У середу, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 грн/дол.
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Таким чином, національна валюта порівняно з відкриття торгів знизилася на 32 копійки.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро на рівні 28,8930/29,0050 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3980/0,4000 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 25,9753 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 10 угод на суму 4,54 млн дол.
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