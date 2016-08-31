Проект бюджету-2017: витрати на армію становитимуть 5% ВВП

Кабінет міністрів України в рамках формування проекту державного бюджету на 2017 рік визначив пріоритетні сфери розвитку держави і оціночні обсяги фінансування ключових сфер економіки.

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Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, найбільший пріоритет бюджету - фінансування армії і безпеки в розмірі не менш як 5% ВВП. Другий за важливістю пріоритет - розвиток доріг та інфраструктури. За розрахунками уряду, обсяг фінансування Дорожнього фонду в 2017 році становитиме не менш як 14 млрд грн без урахування коштів міжнародних фінансових організацій. Особливу увагу уряд приділить підтримці фермерських господарств, виділивши на зазначені цілі не менш як 5,5 млрд грн.

Крім того, Кабмін запропонує збільшити в 2017 році фінансування дипломатичних представництв України, а до кінця поточного року сформує мережу торговельних представництв України за кордоном, які будуть ефективним інструментом просування і підтримки української продукції на міжнародних ринках.

«Ми плануємо збільшити фінансування дипломатичних представництв. Але також у цьому році плануємо створити повноцінні торгові представництва. Наш експортний потенціал недорозвинений. Нам потрібні додаткові структури в інших країнах, які нададуть можливість українському виробнику продавати свою продукцію, щоб ми освоювали нові ринки. Це ще один пріоритет», - сказав Гройсман.

Також Кабмін планує закласти у проекті державного бюджету на 2017 рік підвищення заробітних плат вчителям.

"Ще один дуже важливий пріоритет - це освіта... Фінансування освіти ми будемо закладати як ще один із пріоритетів. Але треба пам'ятати і про заробітну плату вчителя. І тому ми будемо закладати в бюджеті 17-го року підвищення заробітних плат українських вчителів", - наголосив він.

Також Гройсман підкреслив, то в 2017 році Україна продовжить курс на децентралізацію, оскільки успіхи цього процесу «видно». «Треба посилювати можливості місцевих органів влади і місцевих бюджетів. За останні роки місцеві бюджети зросли вдвічі. І при цьому важливо підвищувати відповідальність влади за послуги, які вони надають людям», - сказав Гройсман.

Окремий пріоритет - енергоефективність. «Це питання нашої конкурентності, - сказав Гройсман. - У 2017 році буде створено Фонд енергоефективності, концепцію якого було нещодавно затверджено. Це буде інструмент, щоб ми вийшли на ефективні показники використання ресурсів».

Гройсман також пообіцяв, що в 2017 році буде збережено Фонд розвитку регіонів, субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів і особливу увагу буде приділено питанням розвитку сфери освіти - від дитячих садків до розвитку професійних і вищих навчальних закладів, а також питань оплати праці вчителів.

Раніше Гройсман зазначав, що Кабінет міністрів України має намір, як і планувалося, у вересні внести до парламенту «чесний» проект державного бюджету на 2017 рік, в якому буде закладено пріоритети розвитку держави.

Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції - з 8,1% у 2017 році до 5,2% у 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% в 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, в 2019-му - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 грн за долар у 2017 році.