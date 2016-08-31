Гройсман впевнений у зростанні економіки до кінця року

Кабінет міністрів України очікує подальшого зростання економіки України до кінця поточного року, сказав, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Я впевнений, що восени збережеться наша економічна стійкість, вірю, що до кінця року економіка зростатиме. Але саме по собі це не збудеться. Треба ухвалювати рішення, які сприятимуть розвитку (економіки – УНІАН)», – підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,6% після падіння на 0,7% в першому кварталі в аналогічному вимірі.

У річному вираженні порівняно з другим кварталом 2015 року зростання ВВП України скоротилося до 1,3% після зростання на 0,1% на квартал раніше.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,1%, у 2017 році – на 3%. Прогноз НБУ щодо інфляції передбачає зростання споживчих цін на 12% у 2016 році і на 8% – у 2017 році.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%. У серпні експерти погіршили прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на 0,1 п. п. до 1%, але при цьому поліпшили прогнози на 2017 і 2018 роки – до 2,9% і 3,6% відповідно.