Штат єдиної Служби фінрозслідувань становитиме 2,5 тис. осіб – керівник Мінфіну

Єдина Служба фінансових розслідувань, яка буде займатися питаннями економічних злочини проти держави, складатиметься з 2,5 тис. осіб.

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Про це у своєму блозі в соцмережі Facebook повідомив голова Міністерства фінансів Олександр Данилюк.

Міністр зазначив, що на сьогодні питаннями економічних злочинів займається близько 15 тис. осіб.

«Зараз у податковій міліції працює 5 тис. осіб, але не тільки ці 5 тис. осіб займаються питаннями економічних злочинів проти держави, їх набагато більше. Цим займається СБУ, Національна поліція. Загалом у цій сфері працює близько 15 тис. осіб. Мета реформи – створити один орган, який консолідує ці функції, але в ньому працюватиме максимум 2,5 тис. осіб. Замість 15 тис. людей – 2,5 тис. осіб», – написав Данилюк.

Крім того, за його словами, уряд має намір скоротити кількість контролюючих органів з нинішніх 112 до 37.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує в рамках політики захисту бізнесу сформувати єдину Службу фінансових розслідувань на базі спеціальних підрозділів, які сьогодні курирують СБУ, МВС й Державна фіскальна служба.