Кабмін перерозподілив 100 мільйонів євро кредиту уряду Польщі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення внести зміни в бюджет 2016 року і перерозподілити кошти кредиту, виданого Україні урядом Польщі у розмірі 100 млн євро на проекти інфраструктури, включаючи проекти облаштування західних ділянок державного кордону.

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Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Як повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, який представляв проект рішення, кошти розподілені на потреби «Укравтодору», Державної фіскальної служби Держприкордонслужби України.

«Після ухвалення рішення «Укравтодор» і Держприкордонслужба мають представити інвестпроекти (на які буде виділено фінансування - УНІАН)», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, кредитну угоду між урядами України і Польщі було підписано на початку вересня 2015 року під час візиту тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до Варшави. Пізніше, в 2016 році, документ було ратифіковано парламентом.