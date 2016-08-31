Нацбанк сьогодні продав $30 мільйонів за курсом 26,11 за долар

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 31 серпня, продав банкам 30 млн дол. або весь заявлений обсяг валюти.

Читайте такожЕксперти розповіли, що буде з гривнею восени: допускають падіння до 27-30 за долар

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 55,9 млн дол., а середньозважений курс аукціону - 26,1109 грн/дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 26,11/26,24 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину встановився на рівні 26,0864 грн/дол., учасники ринку уклали 204 угоди на суму 66,9 млн дол.