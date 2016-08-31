В Україні ще один банк може самоліквідуватися

Акціонери «Фінексбанку» на позачергових загальних зборах 22 вересня планують розглянути питання ліквідації фінустанови за ініціативою власників.

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Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як зазначається у повідомленні, також в порядку денному майбутнього зібрання затвердження порядку і термінів ліквідації банку.

Раніше, 1 червня, Національний банк дав дозвіл на ліквідацію двох банків - «Фінанс Банку» і «Інвестиційно-трастового банку» - за ініціативою власників. Акціонери цих банків прийняли рішення про ліквідацію в травні цього року.

Рішення банків про самоліквідацію може бути наслідком вимог регулятора прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 млн грн за встановленим графіком, що, за оцінками банкірів, може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінустанов.

Довідка УНІАН. «Фінексбанк» працює на ринку України з 1991 року. Згідно з класифікацією НБУ на 1 липня, банк займав 93 місце серед 108 працюючих банків за обсягом активів. Ключовими власниками банку є громадянка Латвії Ганна Сидорова і громадянин України Сергій Осьмухін.