Кубів каже, що коливання гривні є прогнозованими
Коливання курсу гривні перебувають у межах існуючої макроекономічної оцінки, причин для перегляду прогнозу курсу немає - сказав перший віце-прем'єр-міністр.
Коливання курсу національної валюти до долара США, що фіксуються на міжбанківському валютному ринку, є прогнозованими, вписуються в загальну макроекономічну оцінку ситуації і прогнози, видані урядом.
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Про це під час брифінгу в уряді сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.
«Макропоказники Національного банку і Мінекономрозвитку виконуються. Ми говоримо про плаваючий курс. І чинники, які впливають на курс, щоденно аналізуються, але це не змінює макрооцінку, яку було дано, і яка має місце на ринку», - сказав Кубів.
У середу, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 грн/дол. Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 32 копійки.