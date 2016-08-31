У Нацбанку пояснили, чому дешевшає гривня

Національний банк України пояснює поточні коливання обмінного курсу гривні на валютному ринку впливом тимчасових, а не фундаментальних чинників, і очікує, що в найближчі місяці надмірної волатильності на валютному ринку не буде.

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Про це йдеться в коментарі заступника голови НБУ Олега Чурія про ситуацію на валютному ринку, переданому УНІАН.

Представник НБУ нагадав, що сьогодні, після тривалого періоду купівлі іноземної валюти, Національний банк провів аукціон з її продажу, під час якого задовольнив заявки на 30 млн дол. США.

«Повернення Національного банку на продаж валюти пов'язане з підвищенням волатильності курсу гривні на міжбанківському ринку в останні тижні, перш за все, у зв‘язку із сезонним посиленням попиту на іноземну валюту, корекцією цін на зернові, які є одним з ключових товарів українського експорту, і загостренням ситуації навколо Криму і на сході країни», - наголошується в коментарі.

За словами Чурія, ці явища збіглися в часі з таким тимчасовим явищем, як зростання купівлі валюти українськими компаніями для сплати за зобов'язаннями в іноземній валюті наприкінці місяця, у зв'язку з чим в умовах доволі низької глибини ринку, щоб уникнути надмірних коливань курсу, Національний банк ухвалив рішення про продаж валюти на ринку.

«З урахуванням зростання цін на сталь та залізну руду в останні тижні, прогнозованим збільшенням надходжень експортної виручки від нового врожаю восени і очікувань щодо відновлення програми з Міжнародним валютним фондом, Національний банк в найближчі місяці не прогнозує надмірної волатильності обмінного курсу, яка була б несумісною з досягнення інфляційних цілей цього і наступного роках (12% плюс/мінус 3 п.п. і 8% плюс/мінус 2 п.п. відповідно)», - йдеться в коментарі.

Разом з тим Чурій зазначив, що Національний банк продовжує уважно стежити за ситуацією на валютному ринку, оскільки курс гривні має суттєвий вплив на рівень інфляції. «Завдяки нарощуванню міжнародних резервів упродовж останніх п'яти місяців до рівня більше 14 млрд дол. США, Національний банк має всі можливості не допустити надмірних коливань обмінного курсу, викликаних не фундаментальними, а тимчасовими чинниками», - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 31 серпня провів аукціон з продажу іноземної валюти, під час якого продав банкам 30 млн дол., або весь заявлений обсяг валюти. Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 55,9 млн дол., а середньозважений курс аукціону - 26,1109 грн/дол.

Востаннє регулятор проводив аукціон з продажу валюти 29 березня, під час якого продав банкам 26,2 млн дол. США за середньозваженим курсом 26,4241 грн/дол. Після цього, впродовж 5 місяців, НБУ регулярно проводив аукціони з купівлі валюти. З початку року під час таких аукціонів регулятор поповнив золотовалютні резерви на 1,4 млрд дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують знижуватись, встановившись на 16:00 на рівні 26,22/26,37 грн/дол., що на 59 копійок нижче від рівня відкриття торгів.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час встановився на рівні 26,0902 грн/дол., учасники ринку уклали 429 угод на суму 217,13 млн дол.

Вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижується на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 грн/дол., після того, як два місяці перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 грн/дол., у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Завтра, 1 вересня, Україні треба погасити відсотки за єврооблігаціями на 500 млн дол.

Історичний мінімум курсу був зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.