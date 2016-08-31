В Україні вводять в обіг нову 1-гривневу монету (фото)

Національний банк України з 1 вересня вводить в обіг пам'ятну монету «20 років грошовій реформі в Україні» номіналом 1 гривня, присвячену 20-річчю введення національної валюти України - гривні.

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Як повідомляється на сайті НБУ, монета номіналом 1 гривня виготовлена з алюмінієвої бронзи, маса - 6,8 г, діаметр - 26 мм, тираж - 60 тисяч штук. У тому числі 10 тисяч буде в наборі «Монети України», 50 тисяч - у сувенірній упаковці.

За інформацією регулятора, ескіз монети розробили художники Володимир Дем'яненко, Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а також скульптори Володимир Дем'яненко і Анатолій Дем'яненко.

Нацбанк відзначив, що пам'ятна монета є дійсним платіжним засобом України за номінальною вартістю. Монету можна придбати у пунктах продажу Національного банку України в регіонах за ціною 35 гривень.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядок заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виняткової компетенції Національного банку України.