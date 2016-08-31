Гривня прискорила падіння: за день втратила 59 копійок

У середу, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,37 грн/дол.

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Таким чином, національна валюта порівняно з відкриття торгів знизилася на 59 копійок.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,22/29,39 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0813 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 487 угод на суму 326,27 млн дол.