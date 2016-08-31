Гривня прискорила падіння: за день втратила 59 копійок
17:52, 31 серпня 2016Фінанси
904
Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,37 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,22/29,39 грн/євро / Фото УНІАН
У середу, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,37 грн/дол.
Читайте такожУ Нацбанку пояснили, чому дешевшає гривня
Таким чином, національна валюта порівняно з відкриття торгів знизилася на 59 копійок.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,22/29,39 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0813 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 487 угод на суму 326,27 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter