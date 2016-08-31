Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 26 за долар і 29 за євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2608.1250 (31 серпня – 2565.2241)

100 EUR – 2903.3648 (31 серпня – 2864.8423)

10 RUR – 3.9969 (31 серпня – 3.9521)

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Як повідомляв УНІАН, а середу, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,37 грн/дол. Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 59 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,22/29,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0813 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 487 угод на суму 326,27 млн дол.