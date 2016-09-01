Китай продовжує розгойдувати валютні гойдалки: знову зміцнив курс юаня до долара

10:45, 01 вересня 2016
Фінанси
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Середній обмінний курс юаня до долара встановлено на позначці 6,6784.

REUTERS

Народний банк Китаю в четвер, 1 вересня, зміцнив курс юаня до долара на 0,19%, передає ПРАЙМ.

Так, середній обмінний курс юаня до долара встановлено на позначці 6,6784, що на 124 пункта менше фіксингу середи, коли курс становив 6,6908.

Читайте такожРезерви Китаю в червні несподівано зросли на $20 мільярдівКитайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.

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