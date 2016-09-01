Європейська рахункова палата розкритикувала використання Молдовою фіндопомоги - ЗМІ
Аудиторський орган ЄС рекомендує надалі більш тісно пов'язувати виділення коштів з виконанням Кишиневом поставлених перед ним умов та приписів.
Європейська рахункова палата, що займається аудиторською перевіркою бюджету ЄС та його установ, прийшла до висновку, що багатомільйонна фінансова підтримка Молдови "має лише обмежений ефект" і належною мірою не сприяє зміцненню національних державних інститутів. Такий висновок міститься в доповіді, який прес-служба відомства опублікувала в четвер, 1 вересня, на своєму сайті, передає DW.
За даними аудиторів, з усіх держав - східних сусідів ЄС - Молдова отримує від Брюсселя найбільший обсяг фінансової допомоги на душу населення. З 2007 року Кишиневу було перераховано близько 782 млн євро.
Читайте такожМолдова звинуватила РФ в порушенні суверенітетуОднак брак політичної волі керівництва країни і проблеми з плануванням і реалізацією програм допомоги суттєво знизили ефективність останніх, зазначає наглядовий орган. Зокрема, ці програми часто "не дуже добре координувалися" з бюджетними ініціативами, а "результати не завжди були стійкими", підкреслюється в звіті. У зв'язку з цим рахункова палата рекомендує надалі більш тісно пов'язувати виділення коштів з виконанням Кишиневом поставлених перед ним умов та приписів.