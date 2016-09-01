Європейська рахункова палата розкритикувала використання Молдовою фіндопомоги - ЗМІ

Європейська рахункова палата, що займається аудиторською перевіркою бюджету ЄС та його установ, прийшла до висновку, що багатомільйонна фінансова підтримка Молдови "має лише обмежений ефект" і належною мірою не сприяє зміцненню національних державних інститутів. Такий висновок міститься в доповіді, який прес-служба відомства опублікувала в четвер, 1 вересня, на своєму сайті, передає DW.

За даними аудиторів, з усіх держав - східних сусідів ЄС - Молдова отримує від Брюсселя найбільший обсяг фінансової допомоги на душу населення. З 2007 року Кишиневу було перераховано близько 782 млн євро.

Читайте такожМолдова звинуватила РФ в порушенні суверенітетуОднак брак політичної волі керівництва країни і проблеми з плануванням і реалізацією програм допомоги суттєво знизили ефективність останніх, зазначає наглядовий орган. Зокрема, ці програми часто "не дуже добре координувалися" з бюджетними ініціативами, а "результати не завжди були стійкими", підкреслюється в звіті. У зв'язку з цим рахункова палата рекомендує надалі більш тісно пов'язувати виділення коштів з виконанням Кишиневом поставлених перед ним умов та приписів.