Австралія випустила нові 5 доларів з пташкою, що літає (фото, відео)

11:38, 01 вересня 2016
Фінанси
1260

У банкнотах, які надійшли в обіг 1 вересня, зроблено два прозорих віконця, одне з яких проходить від одного краю до іншого.

Фото rba.gov.au

Резервний банк Австралії представив нові п'ятидоларові купюри. В банкнотах, які надійшли в обіг 1 вересня, зроблено два прозорих віконця, одне з яких проходить від одного краю до іншого, повідомляє Meduza.

Читайте такожНБУ вводить в обіг пам'ятні 20 гривень на честь 160-річчя Івана Франка (фото)

Фото rba.gov.au

Крім того, в банкнотах можна побачити кілька анімованих деталей. Наприклад, якщо повертати купюру перед очима, можна побачити австралійську птицю — східного шилоклювого медососа, який махає крилами.

Читайте такожЄЦБ представив нову банкноту номіналом 50 євро (фото, відео)

У нижній частині прозорого віконця зображений Павільйон федерації, будинок в передмісті Сіднея, побудований в пам'ять про створення в 1901 році Австралійського Союзу — об'єднання британських колоній. На Павільйоні з'являється цифра 5, яка повертається до глядача то однією, то іншою стороною залежно від напрямку руху купюри.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter