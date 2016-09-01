Австралія випустила нові 5 доларів з пташкою, що літає (фото, відео)

Резервний банк Австралії представив нові п'ятидоларові купюри. В банкнотах, які надійшли в обіг 1 вересня, зроблено два прозорих віконця, одне з яких проходить від одного краю до іншого, повідомляє Meduza.

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Крім того, в банкнотах можна побачити кілька анімованих деталей. Наприклад, якщо повертати купюру перед очима, можна побачити австралійську птицю — східного шилоклювого медососа, який махає крилами.

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У нижній частині прозорого віконця зображений Павільйон федерації, будинок в передмісті Сіднея, побудований в пам'ять про створення в 1901 році Австралійського Союзу — об'єднання британських колоній. На Павільйоні з'являється цифра 5, яка повертається до глядача то однією, то іншою стороною залежно від напрямку руху купюри.