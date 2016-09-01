Залишок грошей на рахунку Держказначейства в серпні зріс в 2,2 раза

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2016 року становив 23,763 млрд грн, що на 12,766 млрд грн, або в 2,2 раза більше від показника на 1 серпня поточного року, повідомляється на сайті Держказначейства.

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Згідно з повідомленням, порівняно із серпнем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні поточного року знизився в 1,9 раза, порівняно з початком року зріс в 2,6 раза.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2016 року становив 10,997 млрд грн, що на 6,999 млрд грн, або на 38,9%, менше від показника на 1 липня поточного року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень з видатків.