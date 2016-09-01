Нацбанк для підтримки гривні сьогодні знову продаватиме долари

Національний банк України сьогодні, 1 вересня, другий день поспіль, після п'ятимісячної перерви, проведе валютний аукціон із продажу іноземної валюти за гривні.

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Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.

У повідомленні НБУ зазначається, що результати аукціону буде оприлюднено на сайті регулятора.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують знижуватися, встановившись на 11.00 на рівні 26,22/26,37 грн/дол.

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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становив 26,4250 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні щодо долара з 10 серпня планомірно знижується на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 26 грн/дол., після того, як два місяці перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 грн/дол., у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Сьогодні, 1 вересня, Україні необхідно погасити відсотки за єврооблігаціями на 500 млн дол.