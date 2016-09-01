Гривня продовжує падати: втратила ще 36 копійок

У четвер, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,55/26,73 грн/дол.

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Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 36 копійок.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6030/29,8010 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4070/0,4100 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,57 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 36 угод на суму 16,78 млн дол.