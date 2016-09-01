Економіка Канади пережила найсильніше за 7 років квартальне зниження
13:07, 01 вересня 2016Фінанси
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ВВП знизився до 1,6 відсотка в річному вираженні, однак у червні економіка відновила зростання, яке становило 0,6 відсотка.
Банк Канади очікує відновлення підйому ВВП у третьому кварталі / Фото wikipedia.org
Економіка Канади скоротилася другий квартал поспіль до найгіршого за сім років показника, постраждавши від падіння експорту і перебоїв у видобутку нафти через лісові пожежі в Альберті, хоча відновлення можливе вже цього року.
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ВВП знизився до 1,6 відсотка в річному вираженні, повідомляє Рейтер з посиланням на статистичне відомство країни.
Це трохи вище за очікування ринку. Однак економістів надихнули інші опубліковані в середу цифри, які вказали, що в червні економіка відновила зростання, яке становило 0,6 відсотка.
Банк Канади очікує відновлення підйому ВВП в квартальному вираженні в третьому кварталі.
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