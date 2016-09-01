Кабмін вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду для підвищення соцстандартів з 1 грудня

Кабінет міністрів перерозподілив 61,2 млн грн від Міністерства соціальної політики до бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік, щоб забезпечити заплановане з 1 грудня підвищення соціальний стандартів.

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Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 31 серпня, повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

«Уряд затвердив зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік, внесені на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 29 квітня 2016 № 330-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2016 рік», відповідно до якого надходження за бюджетною програмою КПКВК 2506080 зменшено на 61 175,7 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в надходженнях і видатках бюджету Пенсійного фонду України враховані 1,4 млн грн, передбачених Міністерству соціальної політики для компенсації окремим роботодавцям, які мають право на компенсацію з бюджету частини витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

«Ухвалена постанова Кабінету міністрів сприятиме забезпеченню своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій і грошової допомоги, реалізації законодавчих актів щодо покращення пенсійного забезпечення громадян та організації роботи пенсійної системи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд готовий з 1 грудня цього року підвищити рівень соціальних стандартів - зарплат і пенсій - у середньому на 10,3%.

Соціальні стандарти в Україні з 1 травня зросли на 6%, як було передбачено в законі про держбюджет на 2016 рік. Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 5% - із 1074 грн до 1130 грн, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення збільшилися на 5% - із 1378 грн до 1450 грн. Із 1 грудня цього року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1247 грн, а мінімальна зарплата – до 1600 грн.