Нацбанк сьогодні продав $30 мільйонів за курсом 26,63 грн/долар
15:29, 01 вересня 2016Фінанси
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Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 47,4 млн дол., а середньозважений курс аукціону - 26,6304 грн/дол.
НБУ на валютному аукціоні продав весь заявлений обсяг валюти / Фото УНІАН
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 1 вересня, продав банкам 30 млн дол., тобто весь заявлений обсяг валюти.
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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 47,4 млн дол., а середньозважений курс аукціону - 26,6304 грн/дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 26,60/26,75 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час встановився на рівні 26,6406 грн/дол., учасники ринку уклали 326 угод на суму 86,51 млн дол.
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