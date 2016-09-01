Нацбанк сьогодні продав $30 мільйонів за курсом 26,63 грн/долар

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 1 вересня, продав банкам 30 млн дол., тобто весь заявлений обсяг валюти.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 47,4 млн дол., а середньозважений курс аукціону - 26,6304 грн/дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 26,60/26,75 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час встановився на рівні 26,6406 грн/дол., учасники ринку уклали 326 угод на суму 86,51 млн дол.