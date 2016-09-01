Надходження до держбюджету нижчі за планові на 5,6% – Держказначейство

Надходження в державний бюджет України за січень-серпень 2016 року станом на 1 вересня становили 361,113 млрд грн, що на 5,6% нижче від показника, встановленого бюджетного розпису на зазначений період.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, в серпні держбюджет отримав 59,81 млрд грн доходів, що на 6% менше від бюджетного розпису.

Податкові надходження через податкові органи за звітний період виявилися вищими за план на 0,8% і становили 182,04 млрд грн, через митні органи – на 5,5%, до 145,52 млрд грн.

Надходження єдиного соціального внеску, ставка якого була знижена з початку року майже в два рази, в серпні становили 10,33 млрд грн, що на 29,3%, або на 4,28 млрд грн, нижче від показника серпня-2015. У січні-серпні надходження скоротилися на 18,4%, або 33,11 млрд грн, – до 83,58 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, надходження в державний бюджет України за січень-липень 2016 року станом на 1 серпня становили 301,301 млрд грн, що на 4,6% більше від показника за аналогічний період минулого року на рівні 287,924 млрд грн.