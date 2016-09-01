МВФ вирішить долю кредиту для України у другій половині вересня

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд планує ближчим часом озвучити дату засідання Ради директорів з питання виділення нашій країні третього кредитного траншу в рамках схваленої рік тому програми EFF і очікує, що засідання відбудеться у другій половині вересня. Про це в ході брифінгу у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

Читайте такожМіністр фінансів: кредит МВФ опинився під загрозою через проблеми з запуском е-декларування

«Ми максимально наблизилися до погодження Другого перегляду програми і ближчим часом озвучимо дату засідання щодо України. Вважаю, це буде у другій половині вересня, - сказав Райс. - Йдеться про один перегляд програми, і обсяг кредитного траншу, який може бути наданий, буде озвучено вже за підсумками засідання Ради директорів».

Райс також наголосив, що на поточний момент Україна і МВФ обговорюють суто технічні моменти, які не несуть жодних фундаментальних розбіжностей. «У цьому немає нічого незвичайного, йдуть переговори, і ми максимально близькі до узгодження позицій», - сказав Райс.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Торік Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

Читайте такожУкраїна розраховує отримати від МВФ транш в $1 мільярд, кошти будуть зараховані до резервів НБУ - Гройсман

Восени 2015 року Київ мав пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені у жовтні місцеві вибори, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпраця з МВФ була фактично заморожена. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу припинити політичне протистояння і здійснити низку термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з Фондом були відновлені лише наприкінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Влітку сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, як запевняє українська влада, узгодили всі спірні моменти щодо меморандуму. Однак меморандум так і не був підписаний, а засідання Ради директорів не відбулося.

Наприкінці серпня міністр фінансів України Олександр Данилюк сказав в інтерв'ю Reuters, що Україна «дуже близька» до отримання третього кредитного траншу від МВФ. При цьому він зазначив, що країна не відчуває гострої потреби безпосередньо в грошах МВФ, але саме кредит від МВФ дозволить Києву отримати 1 млрд дол. під гарантії уряду США, 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Європейської Союзу, а також кредит Світового банку в обсязі 500 млн дол. на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.