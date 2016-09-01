НБУ в серпні оштрафував шість банків

Національний банк України у серпні перевірив дев'ять банків щодо дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, в результаті чого до восьми з них було застосовано заходи впливу у вигляді шести письмових попереджень і шести штрафів.

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Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, в основному виявлені в діяльності банків порушення полягали у недотриманні вимог законодавства про громадських діячів. Приміром, працівники банків не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування.

Крім того, НБУ зафіксував порушення окремих вимог щодо ідентифікації клієнтів та неповне виявлення банками фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.

НБУ також нагадав, що один із банків був виведений з ринку через систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.