Гривня за день знизилася на 23 копійки – до 26,70 за долар

У четвер, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,70 грн/дол.

Читайте такожУ Нацбанку пояснили, чому дешевшає гривня

Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 23 копійки.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,6270/29,7380 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4040/0,4060 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,6159 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 524 угоди на суму 269,25 млн дол.