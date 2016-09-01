Під санкції США потрапили фірми друзів Путіна, які будують Керченський міст

Відповідне рішення оприлюднене на сайті американського Мінфіну.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оновило списки фізичних та юридичних осіб, яким забороняється відвідувати Сполучені Штати та вести бізнес з американськими компаніями чи громадянами. Обмежувальні заходи також передбачать недопущення спроб ухилення від перебування у санкційному режимі.

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Зокрема, до санкційних списків SDN (персональні санкції) та SSI (галузеві санкції) внесено ще 17 осіб та 20 компаній відповідно, зокрема, компанії-підрядники з будівництва Керченського мосту - "Мостотрест" і "СГМ-мост", а також чиновники та представники силових структур з тимчасово окупованого Криму, представники бойовиків на Донбасі.

Також до списку внесено замовника будівництва Керченського мосту - Федеральну казенну установу "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Федерального дорожнього агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань") та організацію, яка готувала проект спорудження мосту - АТ "Інститут Гіпростроймост – Санкт-Петербург".

Крім них до списку потрапили "Об'єднані машинобудівні заводи"; "Газпром-медіа холдинг", "Газпром-капітал", "Газпром-інвест", дочірні компанії Банку Москви, "Уралмашзавод", центр судноремонту "Звездочка", "Головдержекспертизи", "Совфрахт" та інші.

Щодо фізичних осіб, санкції введені стосовно Анни Анюхіної, Едуарда Басуріна, Світлани Бородуліної, Валентина Демидова, Заура Ісмаїлова, Ірини Кивіко, Володимира Кононова, Євгена Мануїлова, Георгія Мурадова, Михаїла Назарова, Віктора Палагіна, Дмитра Полонського, Олега Шаповалова, Михаїла Шеремета, Олександра Шубіна, Андрія Васюти та Віктора Яценка.