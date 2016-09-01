Нацбанк знову значно опустив офіційний курс гривні
Офіційний курс НБУ на 2 вересня: 100 USD – 2661.5934 грн; 100 EUR – 2966.6120 грн; 10 RUR – 4.0787 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2661.5934 (1 вересня – 2608.1250)
100 EUR – 2966.6120 (1 вересня – 2903.3648)
10 RUR – 4.0787 (1 вересня – 3.9969)
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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,70 грн/дол. Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 23 копійки.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6270/29,7380 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4040/0,4060 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6159 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 524 угоди на суму 269,25 млн дол.