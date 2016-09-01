Україна сплатила $505,4 мільйонів купонного доходу за єврооблігаціями 2015 року випуску
21:18, 01 вересня 2016Фінанси
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Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу на суму $505,429 млн за облігаціями зовнішньої державної позики 2015 року випуску.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
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"1 вересня 2016 року Міністерство фінансів здійснило виплату купонного доходу за ОВДП, випущеними державою у листопаді 2015 року в рамках проведення боргової операції з державним та гарантованим державою боргом. Загальна сума купонного платежу на 1 вересня становить $505,429 млн", - йдеться у повідомленні.
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