Україна сплатила $505,4 мільйонів купонного доходу за єврооблігаціями 2015 року випуску

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

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"1 вересня 2016 року Міністерство фінансів здійснило виплату купонного доходу за ОВДП, випущеними державою у листопаді 2015 року в рамках проведення боргової операції з державним та гарантованим державою боргом. Загальна сума купонного платежу на 1 вересня становить $505,429 млн", - йдеться у повідомленні.