Гривня продовжує падати: опустилася на міжбанку до 26,75

У п'ятницю, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,65/26,75 гривні/долар. Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 5 копійок.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,7950/29,9060 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4040/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,6242 гривні/долар. До цього часу учасники ринку уклали 32 угоди на суму 17,00 мільйонів доларів.