Нацбанк продовжує рятувати гривню: сьогодні пропонує ринку купити $50 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 2 вересня, третій день поспіль, після п'ятимісячної перерви, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні.

Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону складе до 50 мільйонів доларів США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.

У повідомленні НБУ наголошується, що результати аукціону будуть оприлюднені на сайті регулятора.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися до відкриття торгів на рівні 26,60/26,70 гривні/долар.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 31 серпня провів аукціон з продажу іноземної валюти, в ході якого продав банкам 30 мільйонів доларів, або весь заявлений обсяг валюти. Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 55,9 мільйона доларів, а середньозважений курс аукціону - 26,1109 гривні/долар.

Останній раз регулятор проводив аукціон з продажу валюти 29 березня, в ході якого продав банкам 26,2 мільйона доларів США за середньозваженим курсом 26,4241 гривні/долар. Після цього, протягом 5 місяців, НБУ регулярно проводив аукціони з купівлі валюти. З початку року в ході таких аукціонів регулятор поповнив золотовалютні резерви на 1,4 мільярда доларів.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 гривень/долар, у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.