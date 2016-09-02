Російська група ВТБ закриє українську "дочку" Банку Москви

Російська група ВТБ в найближчі місяці закриє українську "дочку" Банку Москви, повідомив журналістам голова ВТБ Андрій Костін.

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"У нас є в Україні ще актив - Банк Москви, який потрапив під особливі санкції. І ми для того, щоб цей банк зберегти, хотіли його докапіталізувати, але керівництво України, по-моєму, навіть Рада безпеки там збиралася, вони категорично проти зміни цих санкцій. Ми будемо цей банк точно закривати в найближчі місяці", - сказав він, передає Прайм.

Також голова банківської групи прокоментував ситуацію з українською «дочкою» ВТБ. За його словами, ВТБ доведеться продати свою українську "дочку" з втратами.

"В принципі перспектив розвитку бізнесу в Україні не бачу. Наше завдання - мінімізувати втрати. Ми великі зусилля прикладаємо для того, щоб максимально сьогодні стягнути всі кошти, які ми видали, і мінімізувати можливі збитки. Сьогодні продаж без додаткових збитків неможливий. Тому ми займаємо таку позицію, що ми продовжуємо стягувати кошти, продовжуємо скорочувати наші витрати. Я думаю, що найближчим часом продати там навряд чи вдасться, як власне й іншим російським банкам", - сказав Костін журналістам, відповідаючи на питання, яка ситуація з українською "дочкою" ВТБ.

Він зазначив, що дочірній банк ВТБ-Україна досить докапіталізований, якщо не нарощувати бізнес, то у такому стані він може триматися, на відміну від (українського) Банку Москви.

"Ситуація підвішена, з точки зору політичних взаємин з Україною, нічого хорошого", - заявив він.

Нагадаємо, у вересні 2015 РНБО оприлюднив перелік російських фізичних і юридичних осіб, які підпадають під розширені санкції. В цей перелік потрапив російський Банк Москви.