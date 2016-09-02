Сьогодні українська гривня святкує своє 20-річчя

Українська гривня, запроваджена 2 вересня 1996 року в результаті грошової реформи, сьогодні святкує своє 20-річчя.

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Нагадаємо, що в 1996 році в Україні було проведено грошову реформу, яка проходила з 2 по 16 вересня, і єдиним законним засобом платежу на території України було встановлено гривню. Гривня замінила собою купоно-карбованець, що перебував в обігу в Україні з січня 1992 року.

Згідно з інформаційними матеріалами, підготовленими Національним банком України до відзначення 20-річчя грошової реформи, за однією з найпоширеніших версій слово «гривня» походить від назви металевої прикраси у вигляді обруча або медальйон на ланцюжку, які в стародавні часи носили на шиї (на загривку).

НБУ зазначає, що першу серію банкнот номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень зразка 1992 року було виготовлено в Канаді, зразка 1994 року – у Великій Британії. А нині банкноти друкуються на банкнотній фабриці Банкнотно-монетного двору НБУ.

«Сучасна система банкнот гривні має близько 20 захисних елементів і перебуває на одному рівні захисту з системами захисту провідних валют світу, наприклад євро», - наголошується в повідомленні.

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За даними НБУ, в готівковому обігу нині перебуває 9 номіналів банкнот 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, найбільше в обігу банкнот номіналом 200 гривень – 548,3 млн штук, або 20% від загальної кількості банкнот. На одного жителя України припадає 65 банкнот.

Як повідомляв УНІАН, сума готівкових коштів, що перебувають в обігу в Україні, на 1 липня 2016 року становила 307,4 млрд грн, з яких 305,4 млрд грн складають банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12,4 млрд штук).

Довідка УНІАН. За 20 років гривня подешевшала до долара США в 15 разів - з 1,7 грн/дол. на момент введення в обіг до 25,3 грн/дол. на середину серпня. У період фіксованого курсу гривня різко девальвувала двічі - до 5 грн/дол. в 1999 і до 8 грн/дол. - у 2008 році. Після переходу до гнучкого курсоутворення, з лютого 2014 року, гривня за середньорічним курсом знецінилася ще в 3 рази.

У п'ятницю, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,65/26,75 грн/дол.

Історичний мінімум курсу зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.

У Стародавній Русі також називалася гривнею грошова і вагова одиниця, що являла собою срібний зливок вагою близько півфунта (майже 200 грамів).