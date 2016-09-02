СБУ "накрила" конвертцентр, організований співробітниками банків із російським капіталом

Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом 400 млн грн, що працював у Дніпропетровській та Херсонській областях.

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Як повідомили у прес-центрі СБУ, посадовці декількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку під виглядом фінансової допомоги. Залежно від типу фінансової оборудки організатори «конверту» забирали від 4,5 до 11 відсотків.

Упродовж 2015-2016 рр. клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення антитерористичної операції.

Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання організаторів конвертцентру співробітники спецслужби вилучили понад 200 тис. грн, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.

Перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.