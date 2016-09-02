Нацбанк намагається заспокоїти валютні гойдалки: сьогодні продавав долари по 26,65 гривень

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 2 вересня, продав банкам 50 млн дол., тобто весь заявлений обсяг валюти.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 66,3 млн дол., а середньозважений курс аукціону - 26,6495 грн/дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 14:00 встановилися на рівні 26,62/26,69 грн/дол.