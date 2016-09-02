Гривня в своє 20-річчя зупинила падіння – торги закрилися на рівні 26,69 за долар

У п'ятницю, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,69 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожСьогодні українська гривня святкує своє 20-річчя

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,8360/29,9140 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4060/0,4080 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 26,6330 грн/дол., на цю годину укладено 516 угод на суму 319,07 млн дол.