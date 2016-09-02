Вийшли на фінальну стадію: Мінфін обіцяє подати в Раду проект держбюджету до 15 вересня

Міністерство фінансів України вийшло на фінальну стадію формування проекту державного бюджету на 2017 рік і обіцяє подати документ на обговорення до Верховної Ради не пізніше 15 вересня - як того вимагає Бюджетний кодекс.

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Про це журналістам повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Марченко.

«Сьогодні найбільш критична стадія бюджетного процесу. Ми проводимо збалансування показників, і до 15 вересня ключове завдання - подати бюджет до парламенту. Ми шукаємо рішення, які дадуть нам змогу знайти баланс і бюджет буде подано до парламенту згідно з нормами Бюджетного кодексу», - сказав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію 8,1%, рівень безробіття - 8,6%, прогнозний рівень держборгу - 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав пріоритети бюджетного фінансування, в числі яких - забезпечення армії і безпеки в умовах триваючої військової агресії путінської Росії обсягом не менш як 5% ВВП, розвиток інфраструктури і запуск Дорожнього фонду, бюджет якого сформують кошти міжнародних фінансових організацій і близько 14 млрд грн від держави, запуск Фонду енергоефективності, підтримка малих фермерських господарств обсягом 5,5 млрд грн, розвиток торговельних місій за кордоном для просування українського експорту, а також широка приватизація, що передбачає продаж пакетів акцій більш як 300 об'єктів, включаючи такі виробничі гіганти, як «Турбоатом», «Електроважмаш», Державна продовольчо-зернова корпорація, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат.

При цьому Гройсман наголосив, що бюджет має бути максимально реалістичним і чесним - без "надутих доходів і витрат, які ведуть до бідності й руйнують макроекономічну стабільність".