Міністр фінансів пояснив позицію міністерства щодо стипендій

Міністерство фінансів України пропонує наступного року зменшити кількість академічних стипендій, що виплачуються студентам за успішність, і збільшити кількість стипендій, виплачуваних студентам з малозабезпечених сімей.

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Про це на зустрічі зі студентами повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми пропонуємо зменшити кількість людей, які отримують академічні стипендії, створити дуже чіткі зрозумілі критерії та підвищити розмір стипендії. І друге – збільшити кількість та суму стипендій, які є соціальним захистом», - сказав Данилюк.

Міністр зазначив, що сьогодні 70% студентів, які навчаються на бюджеті, отримують стипендії, які видаються всім, у кого середній бал вище 4. А соціальні стипендії для дітей-інвалідів, сиріт та інших пільгових категорій отримують менше 6% студентів.

Данилюк вважає, що потрібно зменшити кількість академічних стипендій, видаючи їх тільки кращим і піднявши їх розмір, а також розширити охоплення студентів соціальними стипендіями, видаючи їх дітям з малозабезпечених сімей, зокрема таких, які отримують субсидії.

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Заступник міністра фінансів Сергій Марченко під час зустрічі зі студентами повідомив, що для проведення такої реформи планується створити два окремих стипендіальних фонди – академічний і соціальний.

Також він зазначив, що підвищення вимог для отримання стипендій дасть змогу збільшити розмір стипендій, оскільки Мінфін не буде урізати стипендіальний фонд на наступний рік, який сьогодні становить близько 6 млрд грн. «Ми порахували, що якщо академічні стипендії отримуватимуть найкращі 10% студентів, то їх середній розмір становитиме 2,5 тис. грн, тоді як сьогодні він дорівнює 825 грн», - сказав Марченко.

Також заступник міністра повідомив, що Мінфін виступає за те, щоб дати більше автономії вишам у питанні вирішення правил призначення стипендій. Сьогодні, за його словами, у Мінфіні не вирішили, яке співвідношення в стипендіальному фонді буде між соціальними та академічними стипендіями, але міністерство наполягає на більшій частці саме соціальних стипендій.

Профспілковий організатор одного з факультетів Київського політехнічного інституту Ілля Варжанський під час зустрічі заявив, що стипендії у студентів відбирати не можна, а замість спроб провести їх оптимізацію Мінфіну краще знайти інші статті бюджетних витрат, які можна скоротити. «У нас деякі незрозумілі для суспільства статті витрат, припустимо перейменування вулиць і населених пунктів. Не всім зрозуміло, чому на це гроші є, а на стипендії їх може не вистачати?», - запитав Варжанський.

У відповідь Данилюк сказав, що Мінфін має намір оптимізувати витрати держбюджету в усіх сферах. «Ми дивимося на всі сфери, і тільки зараз ми розглядаємо питання стипендій. Ми всюди з усіма міністрами шукаємо шляхи, щоб скоротити неефективні витрати», - сказав Данилюк.

Голова профбюро одного з факультетів Київського політехнічного інституту Сергій Яременко повідомив, що не підтримує пропозицію Мінфіну відмовити у виплаті стипендій тим, хто отримує середній бал 4. «Я пройшов конкурс і поступив на бюджет. Я вчуся завжди на середній бал 4, на більше не можу, бо маю такий рівень. Нам поставили такі умови – ми їх виконуємо, чому зараз потрібно щось міняти?», - сказав Яременко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства освіти і науки, Мінфін направив головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивного листа щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роки. У рекомендаціях, які супроводжують листа, сказано про скорочення видатків на стипендії.

Мінфін заявив, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендії передбачено тільки для учнів і студентів з числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", а також аспірантам і докторантам.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що не підтримують ініціативу Мінфіну.