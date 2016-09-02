Великі платники податків з початку року сплатили до держбюджету 138 мільярдів гривень

Великі платники податків України в січні-серпні сплатили до держбюджету 137,6 млрд грн податків, що на 29,8% більше за результат за аналогічний період минулого року.

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Згідно з повідомленням Державної фіскальної служби, значних темпів зростання порівняно з минулим роком досягнуто за всіма бюджетоутворюючими податками.

«Слід зазначити, що порівняно з минулим роком питома вага надходжень від великих платників у загальному зборі по Україні істотно збільшився і становить 59% проти 50% за результатами 2015 року», - наголошується в повідомленні.

За даними служби, за січень - серпень 2016 платникам, які перебувають на обліку в Офісі великих платників, відшкодовано 37,7 млрд грн, що на 11,5 млрд грн, або на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, торік було ухвалено рішення про створення офісу великих платників податків, у якому обслуговується великий бізнес.