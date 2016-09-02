Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2663.2976 (2 вересня – 2661.5934)

100 EUR – 2981.0290 (2 вересня – 2966.6120)

10 RUR – 4.0434 (2 вересня – 4.0787)

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Як повідомляв УНІАН, а п'ятницю, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,69 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8360/29,9140 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4060/0,4080 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,6330 грн/дол., на цю годину укладено 516 угод на суму 319,07 млн дол.