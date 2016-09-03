Колишній топ-менеджер "Укрпошти" підозрюється в розтраті понад 1 мільйона гривень

Прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора з технічної політики УДППЗ "Укрпошта" за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні закупівель.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році посадовець, діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав угоду з приватним товариством щодо постачання паливних матеріалів за свідомо завищеними цінами, чим спричинив збитки державному підприємству на суму понад 1,1 млн гривень.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.