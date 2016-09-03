МВФ найближчим часом виділить Україні черговий транш - Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що найближчим часом Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про виділення Україні третього кредитного траншу в рамках прийнятої рік тому програми EFF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистостей з нагоди Дня міста у Вінниці.

"Днями впевнений, що відбудеться засідання Міжнародного валютного фонду і буде виділений транш, який буде фінансовою опорою реформ, що проводяться президентом, прем'єр-міністром, урядом, місцевою владою. Впевнений в тому, що перемога у нас попереду", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Минулого року Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

Восени 2015 року Київ повинен був пройти другий перегляд програми і отримати третій транш розміром 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори в місцеві ради, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпраця з МВФ було фактично заморожено. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилився.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу дозволити політичне протистояння і вжити низку термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з Фондом були відновлені лише наприкінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Влітку сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, за запевненням української влади, узгодили всі спірні моменти щодо меморандуму, що включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що меморандум буде підписаний на початку липня, а в кінці липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якого Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Проте меморандум так і не було підписано, а засідання Ради директорів не відбулося.

В кінці серпня міністр фінансів України Олександр Данилюк сказав в інтерв'ю Reuters, що Україна "дуже близька" до отримання третього кредитного траншу від МВФ. При цьому він зазначив, що країна не відчуває гострої необхідності безпосередньо в грошах МВФ, але саме кредит від МВФ дозволить Києву отримати 1 млрд дол. під гарантії уряду США, 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Європейської Союзу, а також кредит Світового банку в обсязі 500 млн дол. на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.

1 вересня голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд планує найближчим часом озвучити дату засідання Ради директорів з питання виділення нашій країні третього кредитного траншу в рамках прийнятої рік тому програми EFF і очікує, що засідання відбудеться у другій половині вересня.