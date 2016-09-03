Гройсман запевняє, що для знецінення гривні немає жодних ринкових підстав

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що для знецінення гривні немає ніяких ринкових підстав.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у День міста Вінниці в суботу, 3 вересня.

За словами Гройсмана, зниження курсу гривні - сезонні коливання, тому він прогнозує стабільну ситуацію на валютному ринку найближчим часом.

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"Ситуація абсолютно стабільна. Я думаю, що це такі сезонні коливання. Ризиків для українських громадян тут немає, ми їх не бачимо", - зазначив прем'єр, коментуючи недавнє зниження курсу гривні.

Прем'єр запевнив, що об'єктивних коливань, які вимагали б втручання влади, немає.

"Я вважаю, що ніяких ринкових підстав для того, щоб українська валюта якимось чином була знецінена сьогодні немає, абсолютно", - підкреслив Гройсман.

Він зазначив, що в Національному банку є достатньо валютних резервів.