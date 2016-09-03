Гройсман: Кабмін буде відстоювати децентралізацію в держбюджеті-2017

Уряд буде відстоювати масштабну децентралізацію у державному бюджеті на 2017 рік, всупереч заявам деяких політиків про необхідність централізації коштів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з журналістами у Вінниці в суботу, 3 вересня, повідомляє прес-служба Кабміну.

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"Ми зберігаємо масштабну децентралізацію фінансів - це означає, що на місцях будуть кошти наступного року. Ми за це будемо боротися", - зазначив прем'єр.

Гройсман зауважив, що деякі українські "політикани" вже кажуть, "що треба більше грошей консолідувати в центрі, в Києві".

"Я категорично проти", - підкреслив прем'єр.

"Міста, села, селища, райони, області мають отримувати кошти безпосередньо - не від комітетів парламенту, не від міністерств, а прямо: заробили гривню в бюджет - одразу розподілили. Тому децентралізація, хочу сказати, всіх містах, селах, селищах, районах, областях буде збережена", - підкреслив Гройсман.