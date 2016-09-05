Доходи бюджету Росії продовжать знижуватися і в 2019 році досягнуть 20-річного мінімуму

Доходи федерального бюджету Росії у відношенні до ВВП продовжать скорочуватися всі три найближчих роки і в 2019 р. знизяться до 20-річного мінімуму – 13,3% ВВП, пишуть "Ведомости" з посиланням на проект бюджету 2017-2019 рр.

Менше показник був тільки у 1999 р. (12,8% ВВП).

Нафтогазові доходи продовжать скорочуватися і в номінальному вираженні, та по відношенню до ВВП, про цей йдеться у прогнозі структури доходів бюджету. Ненафтогазового - збільшуються в номінальному вираженні, але темп їх зростання також відстає від темпу номінального ВВП.

Читайте такожУряд Росії погіршив прогноз падіння ВВП країни на найближчі три рокиЧастка доходів, що йдуть через федеральний бюджет, за попередні 10 років становила в середньому 20% ВВП; у найближчі три роки вона знизиться майже на третину - до 13,7% ВВП через скорочення нафтогазових доходів. Якщо в 2006 р. вони приносили бюджету понад 10% ВВП доходів, то в 2016 р. буде менше 6%, а в 2018-2019 роках – менше 5%. Ненафтогазові прибутки не компенсують це падіння.

Розрахунки на 2017-2019 рр. зроблені, виходячи з базового варіанту оновленого прогнозу Мінекономрозвитку, в якому ціна нафти залишається на рівні $40/бар. всі три найближчих роки. Виходячи саме з $40, уряд буде формувати бюджет на 2017-2019 роки, заявив міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв. Це розумно, вважає помічник президента Андрій Білоусов. Віце-прем'єр Аркадій Дворкович повідомив, що бюджет-2017 буде заснований на ціні нафти в $40, тому що до його формування треба підходити консервативно.

За розрахунками Мінфіну, підвищення ціни нафти на кожен $1 з рівня $40/бар. принесе бюджету додатково від 87 млрд рублів (1 долар - 64 руб.), якщо разом із зростанням ціни нафти буде зміцнюватися рубль, до 144 млрд руб., якщо курс рубля змінюватися не буде. Потрібний масштаб консолідації в 2017 р. – 710 млрд руб. (з 3,5 трлн за три роки), і, таким чином, «зайві» $10/бар. у 2017 р. можуть повністю вирішити це питання. Були ідеї закласти вище ціну нафти та інший курс рубля, але поки відмовилися, сказав федеральний чиновник: «Домовилися, що в бюджет ляже $40 на трирічну».