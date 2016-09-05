Греція у вересні може залишитися без траншу ЄС через затримки з реформами - ЗМІ

Євросоюз не здійснить у вересні заплановане надання Греції фінансової допомоги через затримки з проведенням реформ, пише Handelsblatt з посиланням на дипломатів ЄС, передає Прайм.

Євросоюз раніше погодив програму фінансової допомоги Греції, що передбачає до 86 мільярдів євро кредитів. Згідно з її умовами, Греція повинна досягти мети щодо заходів економії на 5,4 мільярда євро і домогтися первинного профіциту в 3,5% ВВП до 2018 року.

У травні ЄС схвалив транш у 10,3 мільярда євро. Частина цієї суми, 7,5 мільярдів вже надана Греції. Кошти, що залишилися планувалося надати восени 2016 року.

Афіни до теперішнього моменту виконали дві реформи з 15, які вказані в якості умов для отримання фінансової допомоги, пише видання. Крім того, країна повільно виконує план з приватизації держмайна.

За інформацією Handelsblatt, на зустрічі в Братиславі представники ЄС обмежаться розглядом звіту про прогрес Греції в виконанні угод.