НБУ: гривня після п'яти місяців зміцнення в серпні впала до долара на 2,6%

Волатильність обмінного курсу гривні в серпні помірно зросла після п'яти місяців ревальваційного тренду, і обмінний курс гривні до долара США станом на 29 серпня порівняно з початком місяця девальвував на 2,6%.

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Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України, в результаті показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом з початку року, в січні-серпні становив 6%.

За оцінками НБУ, девальваційний тиск на гривню посилився головним чином через загострення ситуації в Криму і на сході країни, а також сезонне зростання попиту на валютну готівку.

Також, як зазначив регулятор, психологічний тиск на валютний ринок чинить відстрочення отримання Україною офіційного зовнішнього фінансування.

Як повідомляв УНІАН, обмінний курс гривні до долара США в липні зміцнився на 0,2%, в січні-липні - знизився на 3,3%.

Історичний мінімум курсу національної валюти України щодо долара США, досягнутий у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.