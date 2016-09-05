"Митна сотня": Гройсман запустив мобільні групи для боротьби з контрабандою (фото, відео)

Кабінет міністрів України в рамках реформи роботи Митної служби запустив роботу перших міжвідомчих груп, завданням яких буде боротьба з контрабандою на кордоні і порушеннями митного законодавства.

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Презентацію груп провів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми запускаємо в роботу першу частину наших мобільних груп. Їх відібрали як кращих із кращих. Нам потрібен результат. Ці люди мають доступ на будь-яку митницю», - сказав Гройсман.

Він уточнив, що завдання мобільних груп - виявляти контрабанду і товари, які пройшли неналежне оформлення. «Я б хотів, щоб ті, хто привозить товари в Україну або вивозить з України, отримували максимальний сервіс. Але той, хто хоче ввезти в Україну контрабанду, сірий імпорт, те, що не розмитнено або розмитнено за заниженою вартістю, - має бути покараний», - сказав глава уряду.

Гройсман наголосив, що рівень контрабанди та «сірого» імпорту знищує національного виробника і національну економіку. Подолання цих явищ дозволяє збільшувати надходження до бюджету та підвищувати соціальні видатки.

«У серпні у нас збільшення надходжень від митниці майже на 2 млрд грн. Це говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. Але треба продовжувати створювати якісну систему. Щоб чесний бізнес відчував поліпшення», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками уряду, подолання корупції і контрабанди на митниці дозволить щорічно збільшувати надходження до бюджету на 50 млрд грн. У зв'язку з цим реформа роботи митниці була оголошена одним із пріоритетів роботи економічного і силового блоків уряду.

У липні-серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення створити кілька структур, робота яких буде спрямована на боротьбу з корупцією та контрабандою. Одним із таких органів стала міжрегіональна митниця Державної фіскальної служби з додатковими повноваженнями, Міжвідомчий центр з подолання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи та 20 міжвідомчих груп з протидії та виявлення порушень законодавства на митниці.

До складу міжвідомчих груп увійшли представники МВС, Нацполіції, Держприкордонслужби та ДФС.