Гройсман не бачить підстав для урізання бюджету

Уряд не бачить підстав для секвестру державного бюджету на 2016 рік, оскільки країна має достатній ресурс для виконання соціальних зобов'язань.

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Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході презентації роботи Міжвідомчого цільового центру з подолання та виявлення порушень законодавства з питань митної справи.

«Хочу сказати одне: країна потребує відповідальної політики. Коли я чую заяви політичних діячів про те, що хтось не отримує субсидії, або буде проведено секвестр, або все пропало, тому що ситуація погіршується, я можу сказати одне: такі заяви абсолютно безвідповідальні. Сьогодні підстав говорити про те, що буде проведено секвестр - немає. Будуть питання - Міністерство фінансів вийде і скаже, що планує те чи інше і чому. Але зараз говорити про секвестр не на часі. Ми навіть не обговорюємо це в уряді», - сказав Гройсман.

Довідка УНІАН. Секвестр бюджету – це скорочення витратних статей бюджету у зв'язку з невиконанням дохідної частини. Секвестр оформлюється рішенням Верховної Ради за поданням уряду.

За інформацією НБУ, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-липня поточного року становив 22,884 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 15,392 млрд грн. Доходи зведеного бюджету за 7 місяців, без урахування міжбюджетних трансфертів, становили 389,066 млрд грн, видатки – 410,561 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, дефіцит державного бюджету України у січні-липні становив 49,945 млрд грн, що у 22 рази більше від показника за аналогічний період минулого року на рівні 2,268 млрд грн. Доходи держбюджету за 7 місяців становили 301,300 млрд грн, видатки – 349,996 млрд грн.